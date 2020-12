Wydatki Ukraińców w Polsce spadły pięciokrotnie

W trzecim kwartale wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły 388 mln zł. To ponad pięciokrotnie mniej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, kiedy przekroczyły 2,1 mld zł.

W związku z zamknięciem granic oraz obostrzeniami związanymi z pandemią, spadły wydatki nie tylko naszych wschodnich sąsiadów, ale też m.in. Niemców. Eksperci Personnel Service wskazują, że nie pozostanie to bez znaczenia dla naszej gospodarki. Ukraińcy w zeszłym roku w portfelach naszych przedsiębiorców zostawili blisko 8 mld zł. W tym roku ta kwota raczej nie przekroczy połowy zeszłorocznych wydatków.

- Aktualnie sytuacja epidemiczna w Polsce, utrudnienia na granicach i obowiązkowa kwarantanna ograniczają migrację zarobkową z Ukrainy. Od początku roku do końca trzeciego kwartału do naszego kraju przyjechało niemal 6 mln Ukraińców, czyli o niemal 9 mln mniej niż w zeszłym roku - zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

- To oczywiście powoduje, że niektóre sektory mają utrudniony dostęp do kadry, a przedsiębiorcy notują spadki sprzedaży generowane wcześniej przez Ukraińców. Warto pamiętać, że z prognoz NBP wynika, że aż 11 proc. wzrostu gospodarczego w ostatnich 5 latach to zasługa osób z Ukrainy przebywających w naszym kraju – dodaje.