Wymiana ciosów pomiędzy rządem a PiS. Poszło o ceny prądu

emeryt 7 min. temu

Nie da sie czytac na spokojnie wynurzen tej pani .Wg. niej 3.5 mln. gospodarstw dostanie doplaty ,czy to mniej wiecej 10 mln. ludzi .To jakby potwierdzenie tego ,ze ten kraj jest krajem biedy ,biedakow . Jakos w to ,ze te 3.5 mln. dostanie doplate nie wierze , bo kto to sprawdzi. Kraj ,w ktorym 10 mln. ludzi bieduje ma najdrozsza energie w EU ,czy pani nie wstyd? Tak nawiasem ,to teraz klimat ma swojego ......ministra ?