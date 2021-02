Nadal są sądy, które płacą jak chcą. "Obowiązuje zasada: komu nie pasuje, ten wylatuje"

Rozporządzenie z marca 2017 r. dotyczące płac wskazuje przedziały "od – do", w ramach których może być wyznaczana pensja. Widełki są jednak tak duże, że na niektórych stanowiskach można zarabiać zarówno najniższą krajową, średnią, jak i 12 tys. zł. Mowa tu oczywiście o pensji podstawowej, bez dodatków stażowych.

Przykładowo, w sądach rejonowych we: Włoszczowej, Staszowie, Pińczowie i Opatowie, które mają wspólnego dyrektora i jeden budżet powiązany z Sądem Okręgowym w Kielcach, różnice w zarobkach w przypadku starszego sekretarza wynoszą tysiąc złotych (wynagrodzenia zaczynają się od kwoty 3,4 tys. zł brutto, a kończą na 4,4 tys. zł).

Interesujące są również zarobki jednej z osób z działu kadrowo-płacowego tego sądu. Z dokumentów, do których dotarł money.pl, wynika, że otrzymuje ona maksymalną stawkę przewidzianą na zajmowanym stanowisku, czyli 7400 zł miesięcznie. To więcej niż wynosi pensja osoby z takim samym zakresem obowiązków i odpowiedzialności w największym sądzie w Polsce, czyli w Warszawie.

Widzieliśmy pismo związkowców w sprawie tej specjalistki od płac i kadr, które w lutym trafiło do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wskazują w nim, że nie potrafi obsługiwać programu płacowo-kadrowego, a kamery sądowego monitoringu wiele razy przyłapywały ją jak w ciągu dnia pracy wychodzi z sądu.

O wyjaśnienia w sprawie różnic w wynagrodzeniach zwróciliśmy się 24 lutego do prezesa SO w Kielcach, sędziego Ryszarda Sadlika. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.