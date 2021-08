Wyprawka szkolna. Co trzecia rodzina chce zmieścić wydatki w kwocie 300 zł

Z 53 proc. rodziców, którzy uważają, że 300 zł na wyprawkę to za mało, 37 proc. planuje wydać na ten cel powyżej 300 zł, ale nie przekroczyć 500 zł.

Z kolei 13 proc. zamierza wydać pomiędzy 501 zł a 1 000 zł, a 4 proc. - powyżej 1000 zł. Natomiast 18 proc. nie potrafi jeszcze oszacować, jaki to będzie wydatek.

Rodzice zamieszkujący wieś i małe miasta liczące do 20 tys. mieszkańców oszczędniej niż pozostali chcą podejść do wydatków na wyprawkę szkoln. To wśród nich jest najwięcej osób, które zadeklarowały, że wydadzą na ten cel 300+ (odpowiednio 37 proc. i 34 proc.).