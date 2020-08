Wyrok sądu. Meldunek musi odpowiadać rzeczywistości

Wielu z nas nie chce pamiętać, że przy każdej zmianie miejsca zamieszkania powinniśmy się wymeldować z poprzedniego adresu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przypomniał, że zameldowanie i wymeldowanie muszą odpowiadać stanowi faktycznemu i obowiązkiem każdego obywatela jest pilnowanie, by wszystko się w tym temacie zgadzało.

Matka Łukasza W. oświadczyła, że od 2015 r. syn uczęszcza do szkoły w Niemczech, ale chłopak chce wrócić do Polski po zakończeniu szkoły średniej. Z tego powodu jego matka sprzeciwiła się odgórnemu wymeldowaniu – tym bardziej, że rodzina wniosła o przyznanie lokalu zamiennego, a wymeldowanie może utrudnić przyznanie go.