Wyścig o odbudowę Ukrainy wart bilion dolarów rozpoczęty. Niemcy i Turcy już zarabiają

Jedną ze spółek, która potrafiła znaleźć się we wciąż jeszcze wojennej rzeczywistości, jest turecki producent generatorów prądu Aksa. Firma ma już swojego specjalnego przedstawiciela w Kijowie, którego zadaniem jest nadzorowanie bieżącej sprzedaży, ale i przygotowanie gruntu pod to, co stanie się, gdy bomby przestaną spadać na Ukrainę. Takich firm jest więcej.