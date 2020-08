Wyśmiewane "czeki z dykty" trafią do uprawnionych. Duże zainteresowanie

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", symbolika to jedno, a pragmatyzm – drugie. Pomimo negatywnych niekiedy komentarzy pod adresem programu, większość uprawnionych samorządów złożyła wnioski o wsparcie z FIL. Z informacji dziennika wynika, że uczyniły to wszystkie gminy z województw małopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

– Można podejrzewać, że wszyscy uprawnieni skorzystają z tego funduszu, bo gdyby nie skorzystali, to można by im zarzucić, że z powodu ideologicznych narazili mieszkańców na straty – wyjaśnia. I dodaje, że rzeczywiście fundusz został bezmyślnie i brutalnie wykorzystany podczas kampanii wyborczej, co nie zmienia faktu, że jest on dobrym pomysłem na pomoc samorządom – zauważył.