Wzrost wynagrodzeń rozczarował. Do tego spada zatrudnienie w większych firmach

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze wyliczenia dotyczące płac w firmach, zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników. Przeciętne wynagrodzenie w październiku wynosiło 5 213 zł brutto. To o 5,9 proc. więcej niż rok temu. Dużo? Ekonomiści oczekiwali 6,2 proc. wzrostu, można więc mówić o sporym rozczarowaniu.

W większych firmach pracowało na koniec października 6 383 tys. osób. Rok do roku zatrudnienie wzrosło. Według danych GUS o 2,5 proc. rok do roku, czyli o 156 tys. osób.

"W okresie dziesięciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,2 proc. w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” do 9,4 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność

wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 6,6 proc." - podaje GUS. Ta ostatnia to m.in. sprzątacze, portierzy i ochroniarze. W górę idą głównie najniższe płace.