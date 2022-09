Żabka otwiera nowy sklep. Stawia na technologie i ekologię

- Dziś Żabka to unikalny ekosystem convenience. Każdego dnia nasze sklepy odwiedza średnio 3 miliony klientów, a nasze usługi są dostępne zarówno w kanałach fizycznych, jak i cyfrowych. W zeszłym roku wygenerowaliśmy wartość dodaną dla gospodarki, wynoszącą 5 mld 300 mln złotych, co jest równowartością rocznych planowanych wydatków miasta Poznania w 2022 roku. Pośrednio i bezpośrednio wygenerowaliśmy ponad 45 tys. miejsc pracy, co z kolei równa się liczbie mieszkańców Kołobrzegu - tłumaczy money.pl Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. komercyjnych, Grupa Żabka.