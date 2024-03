Żabka wchodzi do Rumunii. Jest zgoda na przejęcie

Żabka przejmuje rumuńskiego dostawcę

DRIM Daniel Distributie to sieć dystrybucyjna zaopatrująca sklepy. Dziś odpowiada za dostarczenie asortymentu do ok. 12 tys. placówek w Rumunii. Na rynku istnieje od 30 lat i zatrudnia dziś ponad 800 osób.