Zablokowany port lotniczy w Hongkongu. Protestujący domagają się zmian w kraju

Od kilku dni trwają w Hongkongu protesty, jak podaje PAP. Obywatele żądają wycofania projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, na mocy której możliwy byłby m.in. transfer podejrzanych do Chin kontynentalnych. Domagają się też śledztwa ws. działań policji przeciwko demonstrantom, uwolnienia osób zatrzymanych, a także w przyszłości demokratycznych wyborów.

To właśnie działania policji, zdaniem protestujących, doprowadziły do wzburzenia nastrojów, demonstracji, która początkowo odbywała się pokojowo. W reakcji na doniesienia o brutalnych próbach rozgonienia tłumu, manifestanci masowo dołączyli do niewielkiego zgromadzenia na lotnisku.