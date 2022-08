Zachodnie marki zwijają biznes. Rosjanie wykupują towary, chcą zdążyć przed zamknięciem sklepów

Jak podaje Al Jazeera, wielu Rosjan ruszyło na zakupy, by nabyć produkty znanych, zachodnich marek. Na wyprzedaż zawartości magazynów zdecydowała się Ikea oraz H&M. W przypadku pierwszej firmy sprzedaż odbywa się przez internet, natomiast marka odzieżowa otworzyła swoje sklepy stacjonarne. Sprzedaż to ostatni krok przed wyjściem z rynku rosyjskiego.

Rosjanie robią ostatnie zakupy

Jak relacjonuje Al Jazeera, dobrze zaopatrzony sklep H&M przyciągnął uwagę mieszkańców Moskwy, którzy udali się na zakupy do centrum handlowego Aviapark. Część sklepów w galerii, takich jak Zara, Bershka czy Oysho, była zamknięta. Czynne pozostały natomiast New Yorker czy Mango.

Zainteresowanie zakupami w sklepie H&M było spore, jednak kupujący nie mieli powodów do zadowolenia. – Będę musiała teraz zacząć interesować się rosyjskimi markami – mówiła jedna z klientek. – Zamyka się dobry sklep – stwierdził z żalem inny klient, którego cytuje Al Jazeera.

Zachodnie firmy uciekają z Rosji

Brak dostępu do zagranicznych marek to niejedyny problem Rosjan. Zamknięte zostaną fizyczne sklepy, co pociągnie za sobą falę zwolnień. Już teraz wiadomo, że przez wycofanie się z rynku marki H&M pracę straci 6 tys. pracowników. Firma zapewniła, że pracuje nad programem wsparcia.