Zaczęło się szaleństwo! Wszystkiemu winna klimatyzacja

- W maju dzwonią ludzie, którzy rok wcześniej ciężko przeżywali duże upały. Wiedzą, że jak zaczną dzwonić latem, to się nie uda. Takie zamówienia, to jednak ciągle mniejszość. Z reguły przychodzi 30 stopni, pstryk i 40 telefonów. Potem dzień deszczu i 2 telefony - mówi Przemysław Stróżewski, współwłaściciel firmy Klimspec Klimatyzacja.

W innych firmach wygląda to niemal identycznie.

- Parę dni upałów i jest mnóstwo telefonów. Potem chłód i nic. Mamy pojedyncze zamówienia gdzieś w marcu. Co ciekawe, jak w zeszłym roku zrobiło się chłodniej w lipcu, sierpniu, to klienci nawet wycofywali zamówienia z czerwca - mówi Nikola Dłubacz z firmy Klima-Venta.

"Nowych zleceń nie przyjmujemy"

- Teraz to około miesiąca, bo mamy jeszcze realizację w firmach. W marcu czy kwietniu to zaledwie kilka dni - przekonuje Dłubacz.

Jeśli firma latem wzmacnia zatrudnienie w ekipach montażowych, to czas oczekiwania może być krótszy. Ale na montaż "od ręki" nie ma raczej co liczyć.

- W tej chwili tydzień, dwa tygodnie. Jednak za chwilę będzie półtora miesiąca. Jak już mamy tak dużo zleceń, to nowych nawet nie przyjmujemy. Radzimy szukać dalej - mówi Przemysław Stróżewski.

Podobne terminy ma na razie w kalendarzu firma chlodniej.com.pl. Z jednym tylko zastrzeżeniem. - Jeśli montaż jest skomplikowany lub zakres prac bardzo duży i wymaga kilkudniowego zaangażowania, wówczas czas oczekiwania wydłuża się do trzech tygodni lub nawet miesiąca - mówi Jakub Zalewski.

Monter monterowi nie równy

Dlaczego? Instalator niecertyfikowany przez producenta oznacza utratę gwarancji, najczęściej pięcioletniej, na urządzenia. Ponadto niedoświadczony monter to niemal pewne nieszczelności i wady.

- Nie ma tego nawet jak naprawić. Widziałem już takie wynalazki, że nawet mnie to zaskoczyło. Trzeba było zakładać wszystko od nowa - mówi Stróżewski.

Czas od jesieni do wiosny nie jest jednak całkowicie martwy, ale jak upał zaczyna dokuczać, to rzeczywiście zaczyna się prawdziwa praca dla instalatorów.

Latem ceny w górę?

- To norma dla klienta indywidualnego. Upał skutkuje telefonem, wcześniej montujemy klimatyzacje np. w wykańczanych domach i mieszkaniach. Na szczęście obsługujemy też firmy, te zamawiają przez cały rok - mówi Nikola Dłubacz.

- Jest zdecydowanie lepiej niż w latach poprzednich, ale klientów, którzy w pełni sezonu oczekują montażu z dnia na dzień, nie brakuje. Czas pandemii, a co za tym idzie praca zdalna, spowodował, że część klientów szybciej podejmuje decyzję o zakupie klimatyzacji - mówi Zalewski.

- To byłoby nie fair. Jednak na rynku 70 proc. firm latem podbija cenę średnio o 20 proc. To moje obserwacje z rozmów z klientami. Ja zakładam np. za 3 tys. zł, a dokładnie to samo ktoś inny proponował np. za 4,2 tys. zł - mówi Przemysław Stróżewski.