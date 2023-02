Zadośćuczynienie dla syna rotmistrza Witolda Pileckiego. Sąd podjął decyzję

Polski_Patrio... 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

to bardzo dobry wyrok. tylko... czy nie dało by się spieniężyć pewnej willi podarowanej przez zbrodniczy komunistyczny system a mieszkającego tam lokatora zmusić do zaciągnięcia hipoteki i pójścia do pierwszej w życiu uczciwej pracy niezałatwionej po znajomości, kumoterstwa i ochrony władzy ? Pana Pileckiego gorąco pozdrawiam i zazdroszczę tak dzielnego ojca a wyrok uważam za jak najbardziej sprawiedliwy