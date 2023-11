Zagadkowe ruchy wokół TVP. "Utrudnienie dla przyszłego rządu"

??? 37 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jakim cudem PO tak spokojnie oddała władzę? Za PO TVP to nudy, za PIS zajadła nienawiść i pytanie Holeckiej....-co zrobić by to Pan wygrał? Czy PISiakom z TVP w główkach się poprzewracało? Będą Polaków nadal okradać?