Zagranica mówi o sukcesie Polski i straszy. "Będą bogatsi od nas"

Wchodzę sobie w Eurostacie na tabelkę "Adjusted gross disposable income of households per capita" (Skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca) - to dochód według syntetycznych ale równych nabywczo jednostek bogactwa. Pokazuje gdzie jak dobrze się żyje w EU. Rok 2006 Polska: 9092pps, UK 20754pps, Niemcy 21250pps. Rok 2015: Polska 14618pps, UK 23001pps, Niemcy 25992pps. Rok 2021: Polska 17940pps, UK (ostatnia dana to 24508pps w 2019 czyli pewnie z max 25500pps w 2021), Niemcy 30462pps. O ile do UK się powoli zbliżamy to do Francji mamy od 15 lat ok 9000pps różnicy, a do Niemiec 11000pps różnicy. Z grubsza nasz dochód w przypadku Niemiec przez 15 lat zmienił się z 1/2 tego co w Niemczech do 2/3 tego co w Niemczech. Może dogonimy UK bo widać że oni upadają w dekadę jak trend zostanie utrzymany, ale z Francją jest to mało prawdopodobne. A trend nie jest oczywisty bo wzrosty nie są oczywiste w przyszłości gdy realny dochód za pis-u już dziś MALEJE a nie rośnie w Polsce. Rósł do 2018r.