Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP. "Inflacja spada bardzo szybko"

– Inflacja na świecie i również w Polsce spada. W Polsce bardzo szybko . To określenie "na łeb na szyję", którym się kiedyś posłużyłem, ma miejsce. Skończył się płaskowyż, zaczął się ruch w dół. W kwietniu inflacja obniżyła się do poziomu najniższego niemal od roku – powiedział na początek czwartkowej konferencji Glapiński.

Prezes NBP: to naturalne, że inflacja bazowa spada z opóźnieniem

Inflacja powodowana przez rosyjską agresję na Ukrainę i pandemię

– Zasadnicze przyczyny wysokiej inflacji na świecie, nie tylko w Polsce, są dwa: pandemia, a dokładnie jej skutki oraz agresja rosyjska w Ukrainie. Cała reszta jest złożona. To są dwa podstawowe i pierwotne (przyczyny – przyp. red.). To zresztą narracja Kremla, że ta inflacja jest dowodem słabości Zachodu – powiedział.

– Po pandemii spodziewamy się bardzo silnych procesów dezinflacyjnych , które sprowadzą inflację do celu NBP, około 2,5 proc. inflacji. Teraz deflacja (spadek cen – przyp. red.) jest ogromnym zagrożeniem. Prowadzi do kryzysu, masowych bankructw i bezrobocia – stwierdził.

Bezrobocie rekordowo niskie, realne płace spadają wolniej, niż w innych krajach UE

Jak stwierdził przewodniczący RPP, w krajach zamożnych Europy Zachodniej "z tego powodu narasta zaniepokojenie, bo byli przyzwyczajeni, że Polacy przyjeżdżają do nich do pracy".

W jego opinii Polska w ciągu trzech lat będzie miała po Turcji najsilniejszą armię w Europie, co wiąże się z ogromnymi wydatkami, a równocześnie trzeba pogodzić walkę z inflacją z zagwarantowaniem szybkiego wzrostu gospodarczego. – To są bardzo trudne zadania, które wymają rozwagi, a nie jakiegoś szukania poklasku – powiedział.

"My nie drukujemy pieniędzy, nie mamy z rządem żadnej relacji"

– Nie drukujemy pieniędzy w żadnym sensie. Nie stwarzamy dodatkowej podaży pieniądza na rynku. To w czasach Keynesa było możliwe. Proszę przestać mówić, że NBP dodrukował pieniądze, rzucił na rynek, żeby zrobić dobrze rządowi, czy coś – powiedział. – To banki kreują pieniądze, udzielając kredytu – stwierdził.

– Co my robimy? My rzeczywiście robimy to, co w trakcie pandemii, że te duże środki wykreowane przez banki, które kupowały obligacje wyemitowane przez PFR i BGK, jesteśmy zobowiązani je regulować. Zrobiliśmy taką regulację, ale my nie kupowaliśmy, nie drukowaliśmy, nie mieliśmy z rządem żadnej relacji – oświadczył.