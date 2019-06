Zagraniczni inwestorzy zainteresowani polską giełdą Tokeneo

Tokeneo – kompleksowy ekosystem usług kryptowalutowych

Tokeneojest projektem składającym się z czterech produktów: giełdy kryptowalutowej Tokeneo, serwisu informacyjnego Tokeneo.news, kantoru kryptowalutowego Tokeneo.cash oraz procesora płatności Tokeneo.pay – ten zaś jest obecnie w fazie przygotowawczej. Bardzo ważnym aspektem projektu jest to, iż giełda Tokeneo opracowała system, który pozwoli jej mocno wyróżnić się na tle konkurencji. Zamierza ona bowiem dzielić się zyskami ze swoimi inwestorami (posiadaczami tokenówTEO).Wygenerowane zyski mają być dystrybuowane regularnie oraz cyklicznie, wraz z zamknięciem każdego dnia. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż nie zostały wyznaczone tutaj żadne ograniczenia zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Wynika to z tego, że giełda skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, gdzie każdy inwestor jest mile widziany. Udziałowcy będą uczestniczyli w podziale zysków z transakcji w wysokości 50%.Dotychczas niewiele projektów oferowało swoim inwestorom więcej niż obietnicę wzrostu kursu w przyszłości. Pomysłodawcy giełdy Tokeneo zwrócili uwagę na ową lukę w branży. Tak też powstała wizja stworzenia produktu, który dostarczyłby swoim użytkownikom coś zupełnie nowego i unikalnego.

Szybki rozwój projektu

Giełda Tokeneo pozyskała już kilku istotnych partnerów strategicznych, a co za tym idzie ekspansja platformy skierowana została na rynki zagraniczne. Do projektu włączyli się między innymi partnerzy z Wysp Brytyjskich. Konsultingiem oraz promocją wszystkich produktów, z których składa sięTokeneo na rynku angielskim zajmuje się Smart PolishInvestors' Network (w skrócie SPIN, największa grupa polskich inwestorów w UK). Współpraca ta stwarza odpowiednie warunki do przygotowania dobrego zaplecza na wdrożenie projektu Tokeneo za granicą. Zgodnie z założeniami niebawem ruszy anglojęzyczna wersja serwisu informacyjnego, nad którego merytoryką pieczę sprawować będą zagraniczni dziennikarze. Jest to bardzo istotne posunięcie ze względu na międzynarodowy charakter całego projektu.

Wejście na rynek azjatycki

Już od jakiegoś czasu wiadomo, iż rynkiem docelowym dla Tokeneostanie się Azja. Decyzja ta zapadła ze względu na bardzo przyjazne środowisko dla całej branży kryptowalutowej. W Polsce niestety projekt nie miałby warunków rozwojowych chociażby, ze względu na fakt, iż w kraju nie ma odpowiednich regulacji prawnych. Ważny aspekt stanowi również to, że ze względu na działalność giełdową oraz kantorową Tokeneo będzie działać pod jurysdykcją estońską. Już 4 kwietnia projekt ten otrzymał licencję na działalność. Dokument wydany przez estońskiego regulatora składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje działalność giełdy kryptowalutowej, wymianę walut finducjarnych na kryptowaluty oraz prowadzenie kantora kryptowalutowego, druga zaś prowadzenie usług finansowych. Giełda Tokeneo będzie mogł oferować własne portfele kryptowalutowe.

Wielka Brytania czy Singapur?

Obecnie gra toczy się między czterema inwestorami strategicznymi, którzy chcą wykupić część udziałów w giełdzie i współfinansować jej działanie. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w niedalekiej przyszłości. Póki co działania te są owiane tajemnicą. Nieoficjalnie mówi się o sumie rzędu kilku milionów dolarów. Wiadomo też, że z gry wypadł jeden inwestor z Niemiec. W tym momencie negocjacje toczą się pomiędzy funduszem z Chin, który chce rozwijać projekt Tokeneo w Azji południowo-wschodniej, amerykańską grupą kapitałową z siedzibą w Singapurze a funduszem z Wielkiej Brytanii.

Ostatnia pula tokenów TEO

W związku z uzyskaniem przez giełdę licencji na działalność w Estonii zainteresowanie projektem wzrosło do tego stopnia, iż zarząd Tokeneo zdecydował o wycofaniu tokenówTEO ze sprzedaży. Poinformowano o tym 12 kwietnia bieżącego roku. TokenyTEO sprzedawane były po 40 groszy w pre-ICO. Przedostatnia pula wynosiła zaś 50 groszy. Zarząd Tokeneo wspominał również o czterech inwestorach strategicznych, którzy chcą wykupić część udziałów w giełdzie oraz współfinansować jej działanie. Ostatnia pula tokenówTEO (w wysokości 3%) ponownie wróciła do sprzedaży już 13 maja. Wiadomość ta spotkała się z ogromnym zadowoleniem ze strony inwestorów. Tokenybyłydostępne w kantorze kryptowalutowymTokeneo.cash.

Jak zapowiadał CEO projektu Tokeneo– Tomasz Rozmus:

Cena tokenówTEO nie uległa zmianie, wciążbyły one dostępne po 50 groszy tak jak przy przedostatniej puli. Na uwagę zasługuje również fakt, iż tokeny giełdowe są jedynymi aktywami, które pomimo załamania rynku w 2018 roku zyskały średnio aż 914%.

Testowanie wersji beta i bugbounty

Od 22 maja bieżącego roku niektórzy użytkownicy mogą własnoręcznieprzetestować wersję beta giełdy Tokeneo. Co ciekawe szansę tę otrzymalinajbardziej aktywni i wierni członkowie społeczności. Równolegle z zamknięciem testów beta ruszy także program Bug Bounty. Osoby, które będą w stanie wskazać replikowanie błędy w kodzie giełdy otrzymają nagrody w postaci tokenówTEO. W tym celu wyznaczone zostały trzy główne kategorie błędów: błąd krytyczny nagrodzony 25 000 TEO (musi on dotyczyć całego systemu i uniemożliwiać handel), błąd większy nagrodzony 10 000 TEO (musi on dotyczyć całego systemu, ale nie uniemożliwiać handlu), błąd mniejszy nagroda 1000 TEO (musi dotyczyć tylko części systemu, podczas gdy jego pozostałe części działają normalnie). Zamknięcie fazy testów beta nastąpi 30 czerwca, z kolei 1 lipca uruchomiony zostanie nieograniczony dostęp do giełdy Tokeneo oraz dystrybucja nagród Bug Bounty.

