Zakaz plastiku. Ban na 10 produktów, sklepy będą pobierały kaucje

Planom Unii Europejskiej dotyczącym plastiku przyjrzeli się eksperci PWC. Szczególnie istotne są tu dwa dokumenty: pakiet odpadowy, który wszedł w życie 4 lipca 2018 r. oraz tzw. dyrektywa plastikowa, zatwierdzona przez Parlament Europejski 27 marca 2019 r.

Założeniem jest oczywiście ochrona środowiska, dla którego plastik jest jednym z głównych problemów. Jak zauważają eksperci PWC, pakiet odpadowy wprowadził m.in. nowe cele dotyczące recyklingu i przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia:

55 proc. do 2025 r.;

60 proc. do 2030 r.;

65 proc. do 2035 r.

10 zakazanych produktów

Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być m.in. zakaz produkcji niektórych plastikowych produktów. I tak: dyrektywa plastikowa przewiduje od 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu 10 plastikowych produktów jednorazowego użytku - informuje PWC. Chodzi o patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki.

Ponadto od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników. Od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. - w 30 proc. Dodatkowo, jak czytamy, do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77 proc., a do 2029 r. - 90 proc..

Niezbędna kaucja

Kraje członkowskie mają osiągnąć stawiane wymagania m.in. poprzez ustanowienie celów selektywnego zbierania w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów lub ustanowić tzw. system kaucyjny. "Oznacza to, że do ceny produktu będzie doliczana opłata, która w momencie oddania butelki będzie zwracana konsumentowi przez sklep lub automat" - wyjaśniają eksperci PWC.

