Zakrzówek do przebudowy. "Mała Chorwacja" w Polsce ma przestać kojarzyć się z tragediami

Brzegi zalewu są jednym z ulubionych miejsc wypoczynku krakowian. Wielu, pomimo zakazów, decyduje się na kąpiel.Od lat jednak dochodzi tam do tragicznych wypadków. We wtorek policja poinformowała o utonięciu 14-letniego chłopca. Według świadka miał on skakać do wody ze skał. Ciało chłopaka znaleziono na głębokości ok. 20 metrów. Funkcjonariusze, który patrolują teren, przypominają, że tu pływać nie wolno.