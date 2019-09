gospodarka Witold Ziomek przed chwilą

Zalew Sulejowski wysycha. "Jest coraz gorzej"

W Zalewie Sulejowskim między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim jest coraz mniej wody. To efekt suszy - do Zalewu wpływa znacznie mniej wody, niż z niego wypływa. Żeglarze i właściciele portów załamują ręce. - To najgorszy sezon, jaki pamiętam - narzekają.

