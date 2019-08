Zalew Sulejowski znika, łodzie na mieliźnie. To efekt suszy

Poziom wody w Pilicy, która zasila zalew, miejscami obniżył się do 30 centymetrów. Tak źle nie było od dawna.

- Łódkę musiałem zostawić na przyczepie, bo nie ma jak zrzucić jej do wody - mówi pan Grzegorz żeglarz. Po Zalewie Sulejowskim pływa od kilkunastu lat. - Ci, którzy zdążyli wyciągnąć jachty z wody mają spore szczęście, bo te, które zostały, leżą na brzegu i na pewno są uszkodzone.

Najgorszy sezon

Straty dla portów generują nie tylko miejsca postojowe, których nie można sprzedać. Jeśli do portu nie można dopłynąć, nie zarabiają np. stoiska gastronomiczne.

- Jest pusto - mówi pan Piotr. - Turystów praktycznie nie ma, bo po co maja przyjeżdżać, skoro nie skorzystają z najważniejszych atrakcji? To najgorszy sezon jaki pamiętam.

Susza

Dodatkowo przy tamie na Zalewie Sulejowskim działa elektrownia, a to oznacza, że tamy nie można zamknąć. Woda musi przepływać z prędkością przynajmniej 11 metrów na sekundę. A napływa z prędkością 7 m/s.

- Od czerwca obserwujemy zmniejszanie się przepływów na rzekach w całym kraju. Jest to wynikiem obecnej, niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej - mówi Urszula Tomoń z Państwowego Gospodarstwa "Wody Polskie".

Na Wiśle poziom zbliża się do rekordu z 2012 roku, obniża się poziom Warty, a podobne alarmujące odczyty są na rzekach w województwie łódzkim czy wielkopolskim. W niektórych, jak choćby Widawce w Podgórzu, rzeka miała zaledwie 9 cm głębokości.

- Mamy bardzo trudną sytuację na rzekach - mówił w programie "Money. To się Liczy" minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. - Polska retencjonuje 6,2 proc. wody, która przez nią przepływa. To jest jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. Musimy podnieść ten współczynnik do 30 proc.