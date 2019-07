Zamęt w edukacji to żniwa dla szkół prywatnych. Chętnych nie brakuje

Na kilka dni po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich wielu rodziców i uczniów ma powody do paniki. Kumulacja roczników – do szkół średnich chce się dostać młodzież z ósmych klas szkół podstawowych i ze zlikwidowanych gimnazjów – spowodowała, że miejsc w szkołach jest mniej niż chętnych.

Setki uczniów nie dostały się do żadnej szkoły, inni mieli połowiczne szczęście. Mają gwarancję, że we wrześniu rozpoczną naukę, ale niekoniecznie w szkole, która odpowiada ich oczekiwaniom i ambicjom.

"Teamwork School" dopiero zaczyna działać, prowadzi rekrutację po raz pierwszy. Czy otwarcie szkoły właśnie teraz to próba skorzystania z większego zapotrzebowania, które ma związek z podwójnym rocznikiem? Małgorzata Kłosowicz zapewnia, że to zbieg okoliczności, ale dodaje, że obserwuje, że szkoły prywatne otwierają swoje filie i przygotowują się na przyjęcie dodatkowych uczniów.

To nic, że za miesiąc nauki trzeba zapłacić 1200 zł plus 700 zł wpisowego. Czesne w poszczególnych szkołach się różnią (najtańsze wynoszą ok. 600 zł, najdroższe – ok. 2 tys. zł), ale z reguły im wyższa opłata, tym więcej zajęć i usług w pakiecie (języki obce, zajęcia sportowe, kółka teatralne).