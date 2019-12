Zaraz po Świętach Lufthansę może czekać kolejny strajk

Spór o podwyżki wynagrodzeń personelu pokładowego Lufthansy i jej przewoźników trwa od miesięcy. Związek zawodowy Ufo, zrzeszający tych pracowników, domaga się 1,8 proc. podwyżki, Lufthansa odrzuca to żądanie tłumacząc się trudną sytuacją w branży lotniczej. Efektem konfliktu są organizowane co kilka tygodni strajki. Tylko w listopadzie dwudniowy strajk doprowadził do odwołania 1300 lotów, w tym do Krakowa i Warszawy.