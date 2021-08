Zarobki państwowo regulowane? "Politycy nadużywają swojego rozumu"

- Chcemy przygotować rzeczywiście prawdziwą reformę wynagrodzeń w Rzeczpospolitej, ale nie mówię tu tylko o politykach, żeby było jasne, nie mówię tylko o samorządowcach, nie mówię tylko o budżetówce. Chcemy przygotować system trochę wzorowany na II Rzeczpospolitej, gdzie to było zdecydowanie bardziej przejrzyste i zrozumiałe - powiedział we wtorek Grodzki na konferencji prasowej.

"Totalny bałagan"

Jednak już teraz można mieć o tym pojęcie, sprawdzając swoje oczekiwania co do danego zawodu i zarobków w nim otrzymywanych w ankiecie firmy Sedlak & Sedlak . Pytanie też, czy takie regulowanie zarobków jest możliwe w gospodarce wolnorynkowej.

- To prawda, że mamy totalny bałagan z wynagrodzeniami w sektorze publicznym i to trzeba uporządkować. Są tam jeszcze zaległości z czasów realnego socjalizmu - przekonuje dr Kazimierz Sedlak, dyrektor w firmie HR Sedlak & Sedlak.

- Niewątpliwie temat wynagrodzeń w administracji jest istotny. Jest ryzyko, że jeśli tam będą niskie zarobki, to nie będzie miał kto realizować zadań ważnych dla obywatela. Ci ludzie są potrzebni. Mamy już jednak siatkę płac dla pracowników służby cywilnej. Są przedziały, zasady naliczania, kwota bazowa, mnożniki. To jednak nie działa, bo w ramach jednego stanowiska można zarabiać nawet trzykrotnie więcej - mówi money.pl Fedorczuk.

"Nadużycie rozumu"

Administracja, by przyciągać pracowników, ratuje się nagrodami i dodatkami. System jest mało czytelny i rzeczywiście zastanawiający się nad karierą w służbie cywilnej może być mocno zagubiony. Trzeba zatem, w ocenie ekspertki, uporządkować to, co już mamy. A co z resztą zawodów?