Zasiłek pogrzebowy w górę. O tyle może wzrosnąć

Zasiłek pogrzebowy. Będzie podwyżka po 11 latach

Związkowcy postulowali ostatnio wysoką podwyżkę - do 12 tys. zł. Przedstawiciele branży pogrzebowej, z którymi rozmawiał "Super Express", mówili, że tak wysoka podwyżka jest mało realna i zaproponowali, aby zasiłek wzrósł do 8 tys. z. Okazuje się, że na tak duże kwoty nie ma szans.

- Pracujemy nad podwyższeniem świadczenia, aby urealnić jego stawkę w stosunku do kosztów pochówku. Chcemy, aby wyniósł on 5 tys. zł - powiedział "SE" ważny polityk PiS .

Przypomnijmy, że 11 lat temu zdecydowano się na obniżenie kwoty zasiłku pogrzebowego do 4 tys. zł. Wcześniej świadczenie to odpowiadało dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. W 2010 r. było to ok. 6,3 tys. złotych.