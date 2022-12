Zaskakujący efekt sankcji. "Okazyjnie niska cena" samochodów

Widać efekt sankcji

Rynek samochodów używanych zmniejszył się o 21 proc. do 3,9 mln aut według wyników z dziesięciu miesięcy, wynika z danych Autostatu. Tak więc dynamika w segmencie jest znacznie lepsza, niż na rynku nowych samochodów, którego dynamika spadku przekracza 60 proc., a sprzedaż na koniec roku wyniesie około 666 tys. aut - czytamy w rosyjskim dzienniku.

Zwraca uwagę, że dealerzy na początku kryzysu ograniczyli wykup własny. W marcu wszyscy zainwestowali w żelazo na szczycie kursu, potem przez kilka miesięcy nie wiedzieli, co zrobić z tańszym żelazem - tłumaczy Iwanow - Wszystko to potęgowały masowe wyjścia zachodnich producentów, które na długo sparaliżowały oficjalnych dilerów. Ale od lata popyt się odbudowuje i choć mobilizacja dała nowy wstrząs, to w niewielkim stopniu wpłynęła na dynamikę rynku i ożywienie trwa.