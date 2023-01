Zaskakujący ruch prezesa PiS. Zakończy spór z Radosławem Sikorskim?

Jarosław Kaczyński wykonał krok, by wygasić spór prawny z Radosławem Sikorskim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przelał pieniądze na konto Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak stwierdził w swoim oświadczeniu, jeżeli ta wpłata kończy spór między politykami, to czyni to "z satysfakcją".