Zatrzymanie Marka Falenty. Tak wyglądały kulisy akcji

Jak pisze "Wyborcza", te pojawiły się 1 kwietnia. Trop wiedzie do Hiszpanii. "To nie prima apriils, jedziemy po niego" - mieli usłyszeć szefowie od "łowców głów".

Funkcjonariusze trafiają do miejscowości Cullera, 30 km od Walencji. To wschodnie wybrzeże kraju. 4 kwietnia policjanci udając turystów robią rekonesans w mieście. Szukają samochodu, ale nigdzie go nie widać. Postanawiają sprawdzić apartamentowce, w których są spore garaże podziemne.

Ale jeden z funkcjonariuszy wpada na pomysł, by do zamka włożyć inny klucz. Zadziałało, bo Falenta spanikował. Wybiegł na balkon i przeszedł przez barierkę. Kobieta krzyczy do funkcjonariuszy by nie wchodzili, bo biznesmen skoczy z 9. piętra.