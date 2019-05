Zawieszony mały ruch graniczny tematem kampanii. Rosjanie wydają piętnastokrotnie mniej niż Ukraińcy

Okręg nr 3. Dwa województwa – podlaskie i warmińsko-mazurskie. Stosunkiem 47 do 37 proc. wybory wygrywa tam Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadza do Parlamentu Europejskiego dwóch deputowanych. Trzeci mandat, dzięki 125 tys. głosów, zdobywa przedstawiciel Koalicji Europejskiej Tomasz Frankowski.

Co istotne, powiatów objętych od 2012 r. do jego zawieszenia w 2016 r. programem małego ruchu granicznego (MRG) z Obwodem Kaliningradzkim. Założeniem MRG, który – w skrócie – umożliwiał przekraczanie granicy na zasadach uproszczonych, była promocja wymiany gospodarczej między samorządami w pasie przygranicznym. O skuteczności takiego rozwiązania świadczą wyniki dotyczące tego, ile na zakupy w ramach MRG wydają w Polsce Ukraińcy .

Dane nie są jednoznaczne, choć widać w nich kilkadziesiąt milionów złotych luki rocznie względem rekordowego 2014. Wówczas wywiezione przez Rosjan w ramach procedury TAX FREE towary były warte 200 mln zł. Rok później była to wartość 173 mln zł, by w 2016 r. (moment zawieszenia MRG) spaść do 153,8 mln zł i na "chwilę" w 2017 wrócić do 198,7 mln zł.