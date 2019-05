Zdrowie, nowoczesność i normalność. Sobota pod znakiem konwencji wyborczych

- My też nie chcemy Europy jak supermarketu – powiedział Morawiecki, odnosząc się do zarzutów krytyków, którzy wskazują, że PiS wybiórczo chciałby brać z UE tylko to, co jest dla niego wygodne. - Nie chcemy, by korzyści trafiały głównie do bogatszych. We Francji podawany jest często przykład podparyskich parkingów, na których zatrzymują się głównie kierowy z Rumunii, Słowacji czy Polski. Tak, taka jest charakterystyka naszego rozwoju. W Polsce z kolei mamy dużo francuskich banków i niemieckich supermarketów. Chętnie byśmy się zamienili, ale nie wiem, czy Francuzi i Niemcy będą tym zainteresowani.