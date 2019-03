Zielona rewolucja energetyczna. Skorzystają z niej miliony Polaków

Klaster energii zakłada bowiem współpracę pomiędzy mieszkańcami, samorządami, firmami oraz sprzedawcami i dystrybutorami energii, której celem jest wytwarzanie i rozsyłanie prądu z odnawialnych źródeł w ramach jednej, lokalnej sieci. Czemu ma to służyć? Choćby poprawie jakości powietrza, bo zielona energia wytwarzana przez lokalną społeczność może w całości zaspokoić zapotrzebowanie na prąd np. w gminie. Dzięki temu można rozwiązać problem smogu, bo to tani prąd, a nie dymiące i trujące piece, będzie źródłem ogrzewania domów.

Podobnie jest z panelami słonecznymi, czyli fotowoltaiką. Polska to nie Kalifornia, gdzie słońce praży niemal cały czas. Czy to oznacza, że jesteśmy bezradni? Nie, bo wystarczy magazynować energię.

Kolejny projekt to budowa magazynu energii elektrycznej o mocy około 2 MW w oddziale rzeszowskim, w okolicy miejscowości Rzepedź. Skąd ta lokalizacja? Magazyn ma zwiększyć niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, gdzie nie ma zasilania rezerwowego.

Elżbieta Trybuchowicz, p.o. Dyrektora Departamentu Strategii, PGE Dystrybucja ujawniła, że spółka pracuje już z naukowcami z Lublina nad systemem ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanym z oświetleniem ulicznym. To sprawi, że nie trzeba będzie choćby w centrach miast szukać dodatkowego miejsca na ładowarki, bo mogą stanąć one w miejscu obecnych latarni.

– Pracujemy równocześnie nad projektem wykorzystania samochodów elektrycznych, które podłączone do ładowarki posłużą jako mobilny magazyn energii – dodaje Elżbieta Trybuchowicz. – By to było możliwe chcemy zbudować wspólnie z naukowcami z polskich politechnik dwukierunkową ładowarkę. Postawiliśmy sobie ambitne cele, ale innowacyjność to proces oparty o wiedzę i kreatywność.