Zielona strategia Grupy TAURON. Więcej energii z farm wiatrowych i słońca

- Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji TAURONA, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia . - Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 r., a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 – wyjaśnia prezes.

- Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy TAURON o ponad 20 procent do 2025 r. oraz o ponad 50 procent do roku 2030 r. wobec 2018 roku - podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

- Bardzo dobrze odbierany jest inteligentny system zarządzania energią elektryczną od TAURONA, który zainstalowany w budynkach wielokubaturowych, np. galeriach handlowych czy biurowcach jest w stanie wygenerować oszczędności w zużyciu energii przez naszych klientów średnio o kilkanaście procent w ciągu roku. Będziemy również rozwijać testowane już we Wrocławiu rozwiązania smart city i usługi z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności. Do końca 2020 roku oddana zostanie do użytku sieć 150 stacji ładowania aut elektrycznych oraz kompletny system do zarządzania e-mobilnością