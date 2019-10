Zielony Zwrot Taurona. Ekologiczna inwestycja energetycznego giganta

W liście strony podkreślają, że ich intencją jest nabycie bloku biomasowego należącego do Tauron Wytwarzanie przez ECSW. Strony rozpoczynają analizy warunków technicznych, ekonomicznych i prawnych nabycia bloku przez ECSW, podano.

- Rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w Zielony Zwrot Taurona, w którym założyliśmy obniżenie emisyjności o połowę w perspektywie 2030 roku. Podpisanie listu to także dowód na to, że poważnie traktujemy nasze deklaracje dotyczące obecności i rozwoju działalności w Stalowej Woli - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.