Złodzieje chcą zarobić na kryzysie energetycznym. Fałszywy portal z węglem zlikwidowany

- Dziś rano otrzymaliśmy kilka zapytań dotyczących tego, czy faktycznie oferujemy nasz węgiel w sklepie internetowym. Nie robimy tego i nie zamierzamy robić - powiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek. - Jak dotąd nie mamy natomiast zgłoszeń, aby ktoś faktycznie dokonał transakcji w fałszywym sklepie i wpłacił pieniądze - dodał.

Fałszywy sklep zablokowany

W adresie fałszywego sklepu internetowego sprzedającego rzekomo węgiel z Węglokoksu Kraj znajdowała się nazwa tej spółki. Gdy informatycy firmy robili dokumentację przestępstwa, stworzona przez oszustów była w pełni funkcjonalna. Można tam było dokonać transakcji i opłacić ją. Węglokoks natychmiast zwrócił się do operatora domeny o jej zablokowanie i po krótkim czasie serwis został działać. Obecnie witryna nie jest już dostępna. Nie wiadomo, kiedy dokładnie została założona.

W poniedziałek po południu przedstawiciele Węglokoksu Kraj poinformowali o sprawie policję w Piekarach Śląskich, gdzie mieści się siedziba spółki. - Naszym zdaniem doszło do cyberprzestępstwa - ocenił prezes Węglokoksu Kraj.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki, Węglokoks Kraj podkreśla, że nie prowadzi sprzedaży węgla za pośrednictwem sklepu internetowego. - Klienci mogą zamawiać nasz węgiel jedynie za pośrednictwem infolinii - podkreślił Grzegorz Wacławek.

Węglokoks Kraj, który jest właścicielem bytomskiej kopalni Bobrek-Piekary, dziennie kieruje do sprzedaży ok. tysiąc ton węgla opałowego. Połowa z tej liczby dostępna jest dla klientów indywidualnych poprzez infolinię (jeden nabywca może kupić do 5 ton), a połowa trafia do instytucji: m.in. przedszkoli, szkół, jednostek publicznych czy małych ciepłowni (do 25 ton).

Z powodu kryzysu energetycznego infolinia Węglokoksu Kraj - podobnie jak sklep internetowy największego krajowego producenta węgla, Polskiej Grupy Górniczej - jest oblężona. Systemy notują ok. 500 prób połączeń na minutę. Przypomnijmy, po wprowadzeniu embarga na surowiec z Rosji, okazało się, że Polska ma braki w zapasach węgla do ogrzewania gospodarstw domowych.

Z tego powodu spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Trwa wyścig z czasem o dostawy węgla

- Na rynku węgla jest teraz ogromna konkurencja, bo nie tylko my mamy problem z surowcami. Każdy kraj europejski ma w mniejszym lub większym stopniu deficyt surowców służących do wytworzenia energii - mówił w lipcu w programie "Newsroom" WP Daniel Czyżewski, analityk portalu Energetyka24. - Trwa walka o kolejne kontrakty, o każdą najmniejszą ilość, byśmy mogli zapewnić Polakom ciepło w zimę. Nie jestem pewny, czy to się uda i czy będziemy w stanie zdobyć te dodatkowe ilości - ocenił.

W drugiej połowie lipca Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

