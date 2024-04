Złoto znów bije rekordy. Inwestorzy szukają bezpiecznej przystani

Złoto podrożało w poniedziałek do 2262 dol. za uncję, co oznacza wzrost o 1,5 proc. od czwartkowego zamknięcia notowań. Od połowy lutego kurs tego kruszcu zwiększył się aż o 15 proc. Kontrakty terminowe na złoto w USA wzrosły o ok 2 proc. - do ponad 2280 dol. Ponowny wzrost cen oznacza, że złoto kontynuuje rajd.