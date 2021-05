Zmiana w ZUS. Trzeba będzie podać kod wykonywanego zawodu

Od 16 maja w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń należy wykazywać kod wykonywanego zawodu. Po co? Jak zapewnia szefowa Zakładu chodzi o statystykę. - Pozwoli nam to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska.