Zmiany w 500+. Rafalska: bieda miała twarz dziecka, tak już nie jest

- Cieszy nas, że Polacy doceniają i dostrzegają pozytywne zmiany w sferze socjalnej, których dokonujemy - mówiła w Sejmie Elżbieta Rafalska , minister rodziny. - Program 500+ to filar finansowego wsparcia rodziny. Mówimy o miliardowych transferach do rodzin z dziećmi, dzięki którym Polska poradziła sobie z problemem biedy. Bieda mieszkała na wsi i w małych miasteczkach, miała twarz dziecka. Tak już nie jest. I z tego względu warto było ponieść trud wprowadzenia tego programu.

Marzena Okła-Drewnowicz z PO przypominała posłom PiS, że odrzucili wniosek Platformy o wprowadzenie 500+ na pierwsze dziecko. - To Grzegorz Schetyna pierwszy pierwszy mówił o tym, by 500+ dać wszystkim dzieciom, by 500+ dać wszystkim dzieciom, by naprawić niesprawiedliwe rozwiązanie, które wprowadził rząd - mówiła posłanka.