500+ na każde dziecko. Rząd przyjął projekt. 6,8 mln dzieci dostanie 500 zł

- Zmiany, które przyjęła dziś Rada Ministrów to rezygnacja z kryterium dochodowego. Zarzut, że jest to program socjalny przestaje mieć miejsce, nie będzie już testu dochodowego. Każde dziecko do ukończenia 18 roku życia dostanie to świadczenie. Programem objętych zostanie łącznie 6 mln 800 tys. dzieci - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.