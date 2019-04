500+ na pierwsze dziecko. Strumień pieniędzy popłynie do najbogatszych rodzin

Na rozszerzeniu 500+ zyskają głównie najzamożniejsze rodziny. Taki wniosek płynie z nowego raportu Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Jak wyliczono, do najbiedniejszych rodzin trafi tylko 4 proc. z ponad 18 mld zł, jakie rząd PiS co rok dosypie do swojego sztandarowego programu.

Podziel się Dodaj komentarz