13. emerytura, 500+. Rafalska o programach socjalnych PiS

Jak już pisaliśmy wcześniej w money.pl , taka sytuacja dotyczy niemal miliona seniorów. Pozostali muszą zaczekać do maja. Pieniądze dostaną w standardowym dla siebie terminie. ZUS wysyła je 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej była też pytana o komentarz do nowych danych ZUS-u o pracujących emerytach . Wynika z nich, że przeciętny wiek pracującego emerytura to 66 lat.

Rafalska stwierdziła, że przyjęła te dane z uznaniem. Podkreśliła, że emerytom dano wybór co do tego, czy chcą iść szybciej na emeryturę, czy dłużej pracować, i jest to "najlepsze możliwe rozwiązanie".