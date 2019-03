13. emerytura. Prawie milion seniorów pieniądze zobaczy już w kwietniu

Choć PiS obiecało wypłaty 13. emerytury w maju, to niemal milion emeretyów i rencistów będzie mogło cieszyć się pieniędzmi szybciej. Dlaczego?

Pomaga w tym kalendarz. Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wypłaca w kilku terminach. To 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Ale akurat w maju sytuacja będzie inna.

Wszystko ze względu na Święto Pracy, które wypada 1 maja. To dzień wolny. I dlatego pieniądze zostaną wysłane wcześniej. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze reaguje na takie sytuacje, czyli ewentualne dni wolne i święta, i po prostu wysyła środki kilka dni wcześniej - tłumaczy money.pl Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Osoby, które standardowo otrzymują emeryturę i rentę 1 maja, środki zobaczą już w kwietniu. Mowa zarówno o tak zwanej 13. emeryturze, jak i o standardowym świadczeniu, bo wszystko przyjdzie w jednej transzy. Część seniorów na pewno będzie miała pieniądze do dyspozycji 30 kwietnia - dodaje.

W przypadku świadczeń wypłacanych przy pomocy Poczty Polskiej wysyłka rozpocznie się przynajmniej 3 dni przed końcem miesiąca. W przypadku przelewów elektronicznych będą to mniej więcej 2 dni przed końcem miesiąca.

W efekcie jeszcze w kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych roześle do seniorów blisko miliard złotych.

Obejrzyj: 13. emerytura to na rękę 888 zł. Rzecznik ZUS zapewnia: wszystko jest w porządku

Co ciekawe, w przypadku klasycznej emerytury z ZUS-u 1100 zł brutto to około 934 zł na rękę. W przypadku "13-stej emerytury" ta sama kwota da w większości przypadków 888 zł na rękę. Dlaczego? Kluczowy jest podatek dochodowy - a dokładnie kwoty zmniejszające ten podatek .

Tłumacząc w uproszczeniu: ZUS zwykle rozkłada go na 12 miesięcy. W przypadku dodatkowej "13-stki" zmniejszenia podatku już nie będzie, bo nie sposób go liczyć dwa razy. A to właśnie 46 zł i 35 groszy różnicy na przelewie.