Zmiany w przetargach. Krajowa Izba Odwoławcza wraca do pracy

– To dobra wiadomość dla zamawiających. Wiele przetargów nie zostało rozstrzygniętych, bo doszło do wniesienia odwołań. A od połowy marca z powodu pandemii KIO nie rozstrzyga – mówi "Rzeczpospolitej" Konrad Różowicz z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. – Oznacza to również, że proponowane zmiany w zasadach funkcjonowania KIO nie są aż tak bardzo potrzebne. Dlatego z nich zrezygnowano. Dotyczyły one rozstrzygania zza biurka na podstawie tylko dokumentów. Sentencja wyroku miała być publikowana w internecie.