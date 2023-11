Zmiany w wydawaniu dowodów osobistych. Koniec ze składaniem papierowych wniosków

Polacy nie będą już musieli wypełniać papierowych formularzy, by złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Dokument złożą w formie cyfrowej i podpiszą go na specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniu. Zmiany w procedurze wydawania dowodów osobistych wymusiła ustawa o mObywatelu.