Zmiany w zarządzie Orlenu. Są dwie nowe osoby

Lena 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Taki jeden z drugim po linii PiS ile on funkcji pełni i za każdą bierze kasę ile odpraw mają .To skandal ,kto to wymyślił aby jedna osoba była w tylu zarządach i jeszcze pełniła inne funkcje i ze wszystkich zgarniała setki tysięcy.Powinien być zakaz zasiadania w kilku radach ,zarządach i pełnienia kilku funkcji ,kto to wymyślił.Pisowcy milionerzy.