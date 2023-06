Znaczenie marki osobistej dla rozwoju kariery zawodowej

Czym jest marka osobista?

Marka osobista postrzegana jest jako wizerunek, obraz, opinie na Twój temat, jakie mają inni – np. pracodawcy, współpracownicy, przyjaciele, znajomi, rodzina. Nazywana jest z języka angielskiego personal branding i najczęściej dotyczy sfery zawodowej, a nie prywatnej, choć i w takim wymiarze można ją kreować.

Silna, pozytywna marka osobista danej osoby powoduje, że jest ona pożądanym kontrahentem i pracownikiem na rynku. To coś, co wyróżnia Cię i sprawia, że samo Twoje imię i nazwisko staje się wizytówką otwierającą wszelkie drzwi do kariery zawodowej.

Elementy składowe marki osobistej

Twoja marka osobista to nie jedna cecha, która Cię określa, ale zestaw elementów składowych, które decydują o Twoim indywidualnym wizerunku rynkowym. Podobnie jak marki produktu nie tworzy wyłącznie jej nazwa czy logo, ale i kolorystyka, slogan, skojarzenia i opinie klientów. Wśród elementów składowych marki osobistej należy wyróżnić: Wizerunek – możesz mieć wizerunek eleganckiej osoby – w garniturze lub garsonce, osoby modnej, która nadąża za obowiązującymi trendami. Jeśli występujesz gdzieś publicznie, zadbaj o to, jak wyglądasz. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Twój wygląd to zresztą nie tylko strój, ale i fryzura, makijaż, akcesoria, jak torebka, torba, plecak czy markowe buty.

Sposób komunikacji z innymi ludźmi – to, co mówisz, ma oczywiście największe znaczenie, ale na kształtowanie marki osobistej ma wpływ również to, jak to robisz, jakiego języka używasz, czy jest to fachowe słownictwo, slang wykorzystywany w danej subkulturze czy może język formalny lub potoczny.

Obietnice – które dajesz i które spełniasz. Daj się poznać jako osoba, na której można polegać, która jeśli daje obietnicę, to z pewnością ją wypełni.

Zachowanie – co robisz i jak robisz, czy zachowujesz się zgodnie z zasadami etykiety, czy jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem, czy łatwo nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi, jesteś duszą towarzystwa czy raczej zamkniętym w sobie samotnikiem.

Mowa ciała – możesz w ogóle nic nie mówić, ale Twoja postawa i mimika, wykonywane gesty komunikują wiele o Tobie i nastawieniu do innych.

Wyznawany system wartości – co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu, np. rodzina, kariera zawodowa, jakie masz normy wartości i co jest dla Ciebie priorytetem.

Reputacja – co inni mają do powiedzenia na Twój temat. Pamiętaj, że dobrą reputację buduje się latami, ale może ją zniweczyć nawet pojedyncze potknięcie czy pomówienie.

Ton głosu – jak mówisz, modulacja głosu, głośność – to wszystko może mieć znaczenie dla marki osobistej.

Kompetencje – co potrafisz, jakie masz umiejętności, na czym się naprawdę znasz, w czym jesteś specjalistą, z którego zdaniem trzeba się liczyć. Istnieje wiele elementów składowych, które budują markę osobistą i o które trzeba zadbać, by móc ją wzmocnić.

Wpływ marki osobistej na rozwój kariery zawodowej

Bardzo ważne jest, by w sposób świadomy i celowy budować markę osobistą już od początku kariery zawodowej. Dzięki temu można podążać wytyczoną ścieżką awansu zawodowego i osiągać coraz więcej.

Jeśli zależy Ci na rozwoju zawodowym, na konkretnym polu, w ściśle określonej dziedzinie czy obszarze, zadbaj o takie kształtowanie marki osobistej, by stać się specjalistą. Mocna marka ma niebagatelny wpływ na karierę, a nawet często staje się gwarancją rozwoju. Jej budowanie, dbanie o nią i nieodpuszczanie kształtowania wizerunku zawodowca owocuje lepszymi zleceniami, dobrą pracą, awansami i gratyfikacją finansową.

Korzyści wynikające z budowania marki osobistej

Kreowanie marki osobistej przynosi wiele cennych korzyści. Stajesz się lepiej rozpoznawalny na rynku, ceniony i postrzegany jako ekspert w swojej dziedzinie. Możesz: łatwiej uzyskać awans zawodowy,

zwiększyć swoją widoczność na rynku pracy,

powiększyć wiarygodność jako pracownik, pracodawca czy partner biznesowy,

zwiększyć kontrolę nad zawodową karierą,

rozwijać się zawodowo i prywatnie. Jako posiadacz silnej marki osobistej będziesz miał mocniejszą pozycję na rynku i kartę przetargową w negocjacjach z pracodawcami czy partnerami biznesowymi. Staniesz się osobą pożądaną w swojej branży, która może nawet zwiększać wartość i poprawiać wizerunek przedsiębiorstwa, w którym zostaniesz zatrudniony. Znaczenie marki osobistej w karierze zawodowej jest więc niebagatelne.

Wyzwania i ograniczenia związane z budowaniem marki osobistej

Łatwo powiedzieć, by od początku kariery zawodowej w sposób zaplanowany i ciągły budować markę osobistą – ale jak to zrobić? To poważne wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które nie mają wiedzy marketingowej czy pomysłu na siebie. Nie wiedzą, jak mają rozpocząć kształtowanie personal brandingu. Jeśli brakuje Ci kierunku, w którym zmierzasz, i pola, na jakim chcesz rozwijać markę osobistą, musisz dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron. Zastanów się, jakie masz zalety, a co może Ci przeszkadzać w życiu zawodowym. Jakie posiadasz talenty i indywidualne predyspozycje do wykonywania pracy? Co Cię naprawdę interesuje?

Na tej podstawie podejmij wyzwanie, jakim jest zdefiniowanie swojej marki osobistej, co nie powinno być dziełem przypadku, by efekty osiągane w przyszłości były w pełni satysfakcjonujące.

Następnym problemem w budowaniu marki osobistej jest zachowanie jej spójności. Wszystkie wymienione uprzednio elementy składowe personal brandingu powinny iść ze sobą w parze. Komunikaty muszą być spójne i czytelne, wiążące się z tonem Twojego głosu, sposobem mówienia czy nawet postawą, jaką prezentujesz. Marka osobista budowana jest w dużej mierze w internecie, a obsługa np. social media może być wyzwaniem dla wielu z nas.

Być może dobrze by było przeszkolić się w tym kierunku, by wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

Czas i konsekwencja są tu bardzo ważne. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo budowa marki osobistej nie jest prostym zadaniem na kilka tygodni. Raczej jest to cel na wiele lat, wymagający konsekwentnego działania i podejścia.

