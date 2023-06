Jak osiągnąć awans i podnieść swoje kwalifikacje?

Ocena swoich umiejętności i celów zawodowych

Zanim zaczniesz myśleć o tym, by piąć się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej, zatrzymaj się na chwilę i oceń w możliwie jak najbardziej obiektywny, realny sposób swoje umiejętności. Określ, do jakich celów zawodowych chcesz dążyć. Wytycz pewną ścieżkę, określ mierzalne i realne do osiągnięcia cele. Nie zakładaj, że w ciągu kilku miesięcy w danej firmie z szeregowego pracownika zostaniesz dyrektorem. Celuj w konsekwentne realizowanie drogi zawodowej i zmiany swojego stanowiska na wyższe, dzięki zaangażowaniu, wyróżniającemu się zachowaniu i realizacji planów.

By móc dostać w pracy awans, musisz charakteryzować się określonymi umiejętnościami. Możesz awansować pionowo, czyli dostać wyższe stanowisko, wraz z podwyżką, ale niewykluczone, że otrzymać awans poziomy, kiedy to Twoja pozycja w firmie zmieni się bez uzyskania wyższego stanowiska. Otrzymujesz wówczas pracę zbieżną z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Jeśli brakuje Ci doświadczenia, to zdobądź je, by zrobić krok w kierunku awansu. Rzetelnie wykonuj swoje obowiązki, zdobywaj doświadczenie, a także poszerzaj kluczowe umiejętności, jakie wymagane są na pożądanym przez Ciebie stanowisku. Ważne jest określenie celów i ścieżki awansu, by móc nią później podążać.

Określenie celów i ścieżki awansu

Jeszcze przed podjęciem pierwszej pracy zawodowej możesz wytyczyć swoją ścieżkę awansu i konsekwentnie realizować wyznaczone cele. Pierwsze doświadczenia potrafią w dużym stopniu ukierunkować zawodowe tory. Niezbędne jest wybieranie stażu zawodowego czy praktyk pod kątem przyszłej pracy. W praktyce, trzeba więc wcześniej wyznaczyć sobie cele, które później można będzie osiągać.

Z drugiej strony również pracodawca może zadbać o budowanie ścieżek kariery dla swoich podwładnych. Określa wówczas sam lub z pomocą specjalistów działu HR schematy rozwoju pracownika. To jeden z benefitów, jakie może zapewnić. System określa drogę i kierunek awansu, precyzyjne kryteria, jakie muszą zostać spełnione przez zatrudnionego, by ten mógł osiągnąć awans i co za tym idzie, zwykle wyższe stanowisko. Istotne jest, by ścieżki takiego awansu zawodowego było zbieżne nie tylko z zapotrzebowaniem i planami rozwojowymi firmy, ale i z aspiracjami samych pracowników.

Inwestowanie w rozwój osobisty – w jakie szkolenia i kursy warto zainwestować?

Dla osiągnięcia awansu zawodowego trzeba inwestować w siebie, w swój rozwój osobisty i podnoszenie swoich kwalifikacji. Stałe dokształcanie się i zwiększanie kompetencji sprawi, że staniesz się cennym pracownikiem dla swojej firmy – specjalistą, który będzie mógł właściwie dyktować warunki na rynku. Realizuj szkolenia i kursy, które pozwolą Ci uzupełnić umiejętności, nabyć doświadczenie i sprawią, że wrota awansu będą stały przed Tobą otworem. Pytanie tylko, w jakie szkolenia i kursy warto inwestować.

Z pewnością w takie kwalifikacje jak: znajomość języków obcych, zwłaszcza jeśli chcesz robić karierę w dużych, międzynarodowych firmach;

kompetencje miękkie, np. umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, zdolności przywódcze itp.;

umiejętności liczące się na danym stanowisku pracy.

Zdobycie dodatkowych certyfikatów i stopni naukowych

Każdy dodatkowy certyfikat ukończenia kursu czy szkolenia, tematycznie związanych z wykonywaną pracą, zwiększa Twoje szanse na awans. Wybieraj takie, które są prowadzone przez uznanych szkoleniowców lub dające możliwość zdobycia zawodowych certyfikatów uznawanych na całym świecie.

Natomiast podnoszenie stopni naukowych na studiach podyplomowych czy nawet doktoranckich to dobra droga do kariery naukowej. Jeśli więc chcesz realizować się np. jako wykładowca czy naukowiec, możesz próbować się doktoryzować, habilitować, zdobywać profesurę i tak dalej.

Wykorzystanie relacji zawodowych w celu awansu

Nie tylko Ty sam możesz doprowadzić do tego, że zostaniesz na tyle doceniony w pracy, że sięgniesz po upragniony awans. Twój przełożony może Ci w tym wydatnie pomagać. Zwłaszcza w dużych, nowoczesnych korporacjach bardzo ważne jest wytyczenie ścieżek awansu zawodowego oraz umożliwienie podążania nimi przez zatrudnionych. Są one jednym z motywatorów do bardziej zaangażowanej i wydajnej oraz produktywnej pracy. Kierownictwo chętnie promuje wyróżniających się pod wieloma pozytywnymi względami specjalistów. Nawiązanie dobrych relacji zawodowych zarówno z przełożonymi i pracownikami wyższych szczebli organizacji, jak i ze współpracownikami okazuje się bardzo przydatne do osiągnięcia awansu.

Współpraca z bardziej doświadczonym pracownikiem umożliwia zdobycie wiedzy, która jest niedostępna dla innych. Wsparcie ze strony takich osób okazuje się bezcenne w kontekście dążenia do celów.

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy nawiązywać pozytywne relacje zawodowe. Przejmowanie inicjatywy, pomaganie innym w miarę możliwości czy podejmowanie nowych wyzwań, które umożliwią bycie zauważonym przez pracodawcę, powodują, że właściwie awans masz w kieszeni.

Udział w konferencjach, seminariach i branżowych wydarzeniach

Istnieje wiele wydarzeń branżowych, w których możesz wziąć udział, a nawet do których zostaniesz wyznaczony przez pracodawcę. Nie wymiguj się od udziału w konferencjach, seminariach czy warsztatach i szkoleniach, ponieważ jest to bardzo dobra okazja do powiększania swoich kompetencji i zdobywania umiejętności. Poznajesz ciekawych ludzi z branży, budujesz swoją bazę kontaktów, która w przyszłości może być pomocna w osiągnięciu awansu. Nowe spojrzenie praktyków organizujących, np. konferencje i seminaria, na istniejące problemy w firmie, poznanie nowych metod produkcji czy świadczenia usług, a także uzyskanie informacji o nowinkach technicznych w swojej branży to sposób na to, by doskonalić się zawodowo. Twoje zaangażowanie w takie branżowe wydarzenia może przynieść Ci w przyszłości szansę na awansowanie.

Regularna ocena i dostosowywanie planu rozwoju

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyróżnianie się w miejscu pracy i tym podobne działania nie powinny pozostawiać bez reakcji pracodawcy. Może i powinien on regularnie oceniać podwładnych i dawać im możliwość awansowania. Ramy owego awansu powinny być z góry określone i jasne. Wtedy stają się benefitem pracowniczym – umożliwienie przeprowadzenie ścieżki awansu zawodowego to dodatek, który może lepiej motywować podwładnych do pracy. Zatrudniający powinien być przy tym gotowy do dostosowania planu rozwoju swoich pracowników i planu rozwoju firmy do siebie nawzajem.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka business porady

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.