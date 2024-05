Znamy dane z gospodarki Niemiec i całej strefy euro. Co nam mówi PMI?

Jak wynika z najnowszego raportu S&P, niemiecki sektor przemysłowy wciąż znajduje się w głębokim kryzysie. Wskaźnik PMI dla tego sektora wprawdzie wzrósł z 41,9 punkta w marcu do 42,5 pkt w kwietniu , jest też wyższy od prognoz (42,2), ale nadal pozostaje głęboko poniżej granicy 50 pkt , oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Niemiecka gospodarka wciąż ma problem

Ekspert S&P zwrócił uwagę, że s ytuacja w Niemczech kontrastuje z umiarkowanym, ale zauważalnym ożywieniem obserwowanym w sektorach przemysłowych wielu innych krajów na świecie. Sugeruje to, że czynniki strukturalne wywierają znaczący, hamujący wpływ na Niemcy. Jednym z nich jest malejąca rola Chin jako źródła popytu dla niemieckich eksporterów, co wynika z niższego wzrostu w Państwie Środka.

Strefa euro radzi sobie nieco lepiej

Najnowsze dane dla całej strefy euro również wskazuje na utrzymujące się słabe wyniki . Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł z 46,1 pkt w marcu do 45,7 pkt w kwietniu , sygnalizując nieco szybsze tempo pogorszenia koniunktury w tym sektorze. Eksperci spodziewali się tylko nieco gorszych danych - konsensus wskazywał na 45,6 pkt.

Sytuacja w poszczególnych krajach Eurolandu była zróżnicowana. Najlepiej radziły sobie południowe kraje strefy euro, z Grecją i Hiszpanią na czele , gdzie odnotowano wzrost aktywności przemysłowej. Do tego grona dołączyła też Holandia, gdzie warunki w przemyśle poprawiły się po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku. Jednak wzrosty w tych trzech krajach zostały z nawiązką zrównoważone przez pogorszenie sytuacji w pozostałych państwach. Najgorzej wypadły, choć z niewielką poprawą, Niemcy i Austria.

Dr Cyrus de la Rubia w komentarzu do danych stwierdził, że o ile przemysł przetwórczy raczej nie uratuje gospodarki strefy euro, to jednak widać pewne pozytywne sygnały. Ekspert zauważył, że choć produkcja kurczyła się w podobnym tempie jak w poprzednich miesiącach, a firmy ograniczały zakupy, to jednak tempo spadku nowych zamówień nie przyspieszyło w ostatnich czterech miesiącach, a zaległości produkcyjne topniały wolniej.