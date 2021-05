ZUS bierze pod lupę TVN. Zakład sprawdzi warunki pracy

"Ja, moje koleżanki i koledzy byliśmy traktowani jak ludzie drugiej kategorii. Stawaliśmy się ofiarami mobbingu, współczesnego niewolnictwa, wykluczenia zawodowego, szantażu, odwetu. Byliśmy zmuszani przez pracodawcę do pracy po 16-17 godzin dziennie, w wyniku czego traciliśmy zdrowie" - przypominają jego wpis na FB Wirtualnemedia.pl.

TVN zareagował na te zarzuty. Pod koniec marca firma ogłosiła, że zaproponowała pracownikom TVN24 nowe warunki pracy. Według zapewnień do końca czerwca kilkuset z nich miało dostać etaty.

Ten sam operator poinformował media, że jeszcze w tym miesiącu skarżący się na TVN będą przesłuchiwane przez ZUS. Jak skomentował to na Facebooku, ma nadzieję, że dojdzie do kontroli wszystkich umów śmieciowych i B2B w całym TVN-ie.

"Mamy nadzieję, że kontrola ZUS obnaży i jednoznacznie skompromituje TVN oraz Discovery Inc., pokazując skalę łamania prawa w Polsce" - skomentował na Facebooku były współpracownik stacji.

A co ze zmianami w TVN? Co z zapewnieniem o nowych warunkach pracy. Przecież do końca czerwca kilkuset z nich miało dostać etaty.