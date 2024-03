ZUS od każdej umowy? Ministerstwo szykuje zmiany

"Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace analityczne i ustalenia w celu przygotowania projektu ustawy, który będzie realizował kwestie objęcia ubezpieczeniami społecznymi wszystkich umów cywilnoprawnych i związaną z tym likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych" - to odpowiedź ministerstwa, którą publikuje serwis prawo.pl.

"My jesteśmy jedynym systemem w Europie, w którym najwyższy dochód nie podlega automatycznie oskładkowaniu. Bo może być tak, że mam dwie umowy zlecenia: jedną na 4,5 tys. zł a drugą na 20 tys. zł. Żaden system w Europie nie pozwoli ominąć składki od umowy za 20 tys. zł, zadowalając się składkami od 4,5 tys. zł" - komentuje dla prawo.pl zamiar wprowadzenia zmian dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Serwis prawo.pl informuje, że problem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych dotyczy ponad miliona pracujących osób.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów? Jednocześnie pracujesz na umowę o pracę i prowadzisz własną działalność? Jest to tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. ZUS informuje, że tytułami do ubezpieczeń społecznych są m.in.: